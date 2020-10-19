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У МОЗ очікують пік епідемії в Україні у кінці листопада

Новость на русском → Україна, Понеділок 19 жовтня 2020 13:17
У МОЗ очікують пік епідемії в Україні у кінці листопада Фото: Ігор Кузин (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Пік епідемії вірусних захворювань в Україні очікують у кінці листопада. Йдеться про захворюваність як на грип, так і на нову коронавірусну інфекцію.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив в.о. директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин.

"Ми розраховуємо, що пік епідемії буде в кінці листопада тому, що зазвичай це піковий період для усіх вірусних інфекцій. Якщо говорити як про ГРВІ, так і про нову коронавірусну інфекцію, пік хвилі найчастіше відбувається наприкінці листопада і після цього йде на спад упродовж грудня, січня... Ми розраховуємо на те, що піковий рівень захворюваності в нас буде наприкінці листопада", - зазначив представник МОЗ.

Нагадаємо, раніше Кузін повідомив, що в Україні вже підготовлений план розгортання додаткових госпіталів для пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Однак вони будуть задіяні тільки в крайньому разі.

Як писало РБК-Україна, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що у грудні в Україні може бути 400 тисяч активних хворих на коронавірус, якщо поточна динаміка захворюваності збережеться. За останні два тижні кількість активних хворих збільшилася приблизно на 30%.

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