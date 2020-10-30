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У Мін'юсті заявили про ризики для ключових реформ, що перебувають на розгляді у КСУ

Автор: Юлія Струк

Глава Міністерства юстиції Денис Малюська заявив про ризики для ключових реформ, що перебувають на розгляді у Конституційному суді України. Він запевнив, що антикорупційна інфраструктура буде повністю відновлена у державі.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми повністю повернемо антикорупційну інфраструктуру, яка була поставлена на межу знищення рішенням Конституційного суду України... Повністю весь функціонал без внесення змін у закон відновити не вдасться у будь-якому випадку, але ми ці кроки робимо", - запевнив міністр.

За його словами, щоб побороти наслідки рішення КСУ, знадобиться певний час і багато зусиль.

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"Проблема, яка була вчора проговорена на засіданні РНБО, полягає у тому, що ми можемо побороти наслідки, хоча це займе певний час і багато зусиль. Але в нас залишаються ризики, пов'язані з тим, що практично усі ключові реформи, прийняті Верховною радою останніми роками, знаходяться зараз на перегляді у Конституційному суді України", - сказав глава Мін'юсту.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" в понеділок, 2 листопада, проведе засідання фракції. На ньому буде обговорюватися і законопроект про припинення повноважень усіх суддів Конституційного суду України.

Як писало РБК-Україна, 27 жовтня КСУ визнав неконституційним кримінальне покарання за недостовірне декларування. Пізніше стало відомо, що КСУ заблокував діяльність Національного агентства з запобігання корупції та системи електронного декларування.

Вчора президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради нацбезпеки і оборони через скандальні рішення КСУ.

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