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Мінські угоди в почерговості 2015 року виконати неможливо, - Кравчук

Автор: Лера Полищук

Пункти мінських угод, які були затверджені у 2015 році, не можуть бути виконані Україною. Необхідно переглянути їх послідовності.

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Про це заявив глава української делегації в Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації в Донбасі Леонід Кравчук в інтерв'ю ТАСС.

За його словами, за шість років багато чого змінилося на Донбасу і ті домовленості, які були досягнуті у 2015 році, застаріли. Кравчук також зазначив, що це визнають і інші перемовники.

"У нашому плані з Донбасу я показав зміни цих умов і те, що нам треба змінити черговість дій. Але ми ж не змінюємо основний принцип, який полягає в досягненні миру", - сказав він.

Кравчук зазначив, що головною перешкодою стало питання відновлення контролю на кордоні з Росією. За його словами, і відповідно до плану з Донбасу, це необхідно зробити до того, як Україна перейде до виконання політичної частини угод.

Нагадаємо, розроблений Україною план врегулювання на Донбасі буде передбачати саморозпуск так званих "ДНР" і "ЛНР".

Додамо, в Кремлі вже відреагували на анонсований Україною план для Донбасу. У Путіна вважають, що деякі пункти цього плану суперечать мінським домовленостям.

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