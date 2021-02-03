Мінкульт попросив кіностудію Довженка не співпрацювати з каналами Козака

Міністерство культури та інформаційної політики України звернулося до кіностудії Довженка з проханням припинити співпрацю з телеканалами 112, ZIK та NewsOne. На ці телеканали вчора наклали санкції.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Ткаченка, запроваджені санкції передбачають заборону на діяльність цих телеканалів на території державних підприємств.

"Це рішення (РНБО - ред.) багатогранне, оскільки воно стосується як ліцензії, так і діяльності цих телеканалів на території державних підприємств. Ми направили сьогодні листа до кіностудії Довженка стосовно припинення співпраці з цими телеканалами, оскільки вони перебувають на території державної кіностудії", - сказав він.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський наклав санкції на телеканали 112, ZIK та NewsOne, а також їх власника Тараса Козака, який є соратником нардепа Віктора Медведчука.

Як писало РБК-Україна, Мінкульт планує звернутися до YouTube з проханням заблокувати канали 112, ZIK та NewsOne на платформі.