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Минкульт попросил киностудию Довженко не сотрудничать с каналами Козака

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство культуры и информационной политики Украины обратилось к киностудии Довженко с просьбой прекратить сотрудничество с телеканалами 112, ZIK и NewsOne. На эти телеканалы вчера наложили санкции.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Ткаченко, введенные санкции предусматривают запрет на деятельность этих телеканалов на территории государственных предприятий.

"Это решение (СНБО - ред.) многогранное, поскольку оно касается как лицензии, так и деятельности этих телеканалов на территории государственных предприятий. Мы направили сегодня письмо киностудии Довженко о прекращении сотрудничества с этими телеканалами, поскольку они находятся на территории государственной киностудии", - сказал он.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский наложил санкции на телеканалы 112, ZIK и NewsOne, а также их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука.

Как писало РБК-Украина, Минкульт планирует обратиться к YouTube с просьбой заблокировать каналы 112, ZIK и NewsOne на платформе.

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