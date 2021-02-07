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Мінекономіки Німеччини проти зупинки "Північного потоку-2: втратимо гігантські інвестиції

Автор: Дмитро Левицький

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмайєр виступив проти відмови Берліну від завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Він пояснив, що у такому разі німецькі компанії "втратять гігантські інвестиції".

Про це Альтмайєр заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild am Sonntag.

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За словами німецького міністра, не варто пов'язувати питання з порушенням прав людини в Росії з реалізацією "Північного потоку-2". Альтмайєр підтримує завершення будівництва газопроводу, попри ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального, яке він не критикує.

"Економічні зв'язки, що існують вже багато десятиліть і економічні проєкти підприємств - це одне, а грубі порушення прав людини та наша реакція на них - інше", - сказав міністр.

Як зазначив Альтмайєр, навіть якщо "Північний потік-2" не добудують, то Росія не зменшить постачання газу в Європу, адже існують й інші газопроводи, зокрема транзит через Україну.

"Якщо "Північний потік-2" не добудують, то Росія необов'язково буде продавати менше газу, оскільки продовжує працювати "Північний потік-1" і газопровід через Україну. Однак німецькі підприємства втратять гігантські інвестиції, тому я закликаю до предметної дискусії", - пояснив він.

Нагадаємо, до цього лідер партії ХДС Армін Лашет заявляв, що ситуація з Навальним не є підставою для відмови Німеччини від будівництва "Північного потоку-2".

Крім того, президент Німеччини Франк-Вальтер Штанмайер називав енергетичні відносини останнім мостом між Берліном та Москвою і закликав сторони подумати, чи варто його руйнувати.

Додамо, видання Bloomberg прогнозує, що Німеччина відмовиться від "Північного потоку-2" після відставки Ангели Меркель. Скасувати будівництво може новий консервативний уряд.

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Новини України ГерманиястроительствогазопроводСеверный поток-2
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