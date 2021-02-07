Мінекономіки Німеччини проти зупинки "Північного потоку-2: втратимо гігантські інвестиції

За словами німецького міністра, не варто пов'язувати питання з порушенням прав людини в Росії з реалізацією "Північного потоку-2". Альтмайєр підтримує завершення будівництва газопроводу, попри ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального, яке він не критикує.

"Економічні зв'язки, що існують вже багато десятиліть і економічні проєкти підприємств - це одне, а грубі порушення прав людини та наша реакція на них - інше", - сказав міністр.

Як зазначив Альтмайєр, навіть якщо "Північний потік-2" не добудують, то Росія не зменшить постачання газу в Європу, адже існують й інші газопроводи, зокрема транзит через Україну.

"Якщо "Північний потік-2" не добудують, то Росія необов'язково буде продавати менше газу, оскільки продовжує працювати "Північний потік-1" і газопровід через Україну. Однак німецькі підприємства втратять гігантські інвестиції, тому я закликаю до предметної дискусії", - пояснив він.