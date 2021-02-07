Минэкономики Германии против остановки "Северного потока-2: потеряем гигантские инвестиции

По словам немецкого министра, не стоит связывать вопрос с нарушением прав человека в России с реализацией "Северного потока-2". Альтмайер поддерживает завершение строительства газопровода, несмотря приговор российского оппозиционера Алексея Навального, который он не критикует.

"Экономические связи, существующие уже много десятилетий и экономические проекты предприятий - это одно, а грубые нарушения прав человека и наша реакция на них - другое", - сказал министр.

Как отметил Альтмайер, даже если "Северный поток-2" не достроят, то Россия не уменьшит поставки газа в Европу, ведь существуют и другие газопроводы, в том числе транзит через Украину.

"Если "Северный поток-2" не достроят, то Россия необязательно будет продавать меньше газа, поскольку продолжает работать "Северный поток-1" и газопровод через Украину. Однако немецкие предприятия потеряют гигантские инвестиции, и поэтому я призываю к предметной дискуссии", - пояснил он.