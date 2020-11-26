МЗС України відреагувало на ноту протесту від Білорусі

Україна взяла до уваги вручення послу України в Білорусі ноти протесту від білоруського Міністерства закордонних справ. Київ вважає реакцію білоруської сторони надмірно емоційною і в цілому безпідставною.
Про це РБК-Україна розповіли в українському МЗС.
Для України свобода слова та свобода зібрань, як наголосили у відомстві, має фундаментальне значення, тому обмежувати право на акції протесту біля білоруського посольства не будуть.
"Жодних підстав для обмеження права на мирний протест в цій ситуації не існує. Правоохоронні органи України вживають належних заходів, щоб на постійній основі, а особливо під час акцій протестів, гарантувати безпеку як учасників акцій, так і посольства Білорусі та його працівників", - пояснили в МЗС.
У відомстві зазначили, що Україна чітко дотримується положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року і гарантує безпеку іноземних дипломатичних місій на своїй території.
"Очікуємо, що білоруська сторона також з належною відповідальністю ставитиметься до своїх міжнародних зобов’язань і не допускатиме порушень дипломатичного імунітету, на кшталт безпідставних оглядів дипломатичного автомобіля посла України в Білорусі при перетині українсько-білоруського кордону", - заявили в МЗС.
Крім того, в МЗС нагадали, що в період Революції Гідності в Україні білоруська сторона не реагувала на провокації громадян, які під стінами посольства України в Мінську "демонстрували свою вкрай недружню позицію" до України та обраного українським народом європейського курсу.
Нагадаємо, українському послу в Білорусі сьогодні вручили ноту протесту через акції, які регулярно відбуваються під білоруським посольством в Києві.
Крім того, в білоруському МЗС заявили про підготовку санкцій проти України.