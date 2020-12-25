У МЗС спростували заяву Лукашенка про "тони зброї з України у терористів"

Заяви Олександра Лукашенка про перевезення зброї "терористами" через Україну не відповідають дійсності. І є частиною звичної риторики невизнаного президента Білорусі.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він зазначив, що Україна засуджує тероризм у будь-яких проявах і не є ворогом Білорусі.

"Україна категорично відкидає чергові інсинуації Олександра Лукашенка. Риторика про зовнішнє втручання, зокрема мантра про "зброю з України", чітко вписується в політику Лукашенка із залякування білоруського народу. Україна не є ворогом Білорусі. Засуджуємо тероризм у будь-яких його проявах", - сказав речник МЗС.

Сьогодні білоруські спецслужби затримали "терористичну групу" Миколи Автуховича. Вони, за словами Лукашенка, готували теракти по всій Білорусі. Ці "терористи" нібито везли тонни зброї через територію України.

Нагадаємо, нещодавно у Комітеті держбезпеки Білорусі заявили про підготовці до "гарячої війни" в країні. У КДБ підкреслили, що країна опинилася на "розломі" у геополітичній боротьбі.