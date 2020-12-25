Лукашенко заявив про затримання "терористів": "везли тонни зброї через Україну"

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання нібито групи терористів. Він розповів, що ці "терористи" нібито везли тонни зброї через територію України.

Про це повідомляє провладне білоруське видання "Белта".

Як розповів Лукашенко, білоруські спецслужби затримали "терористичну групу" Миколи Автуховича. Вони, за словами Лукашенка, готували теракти по всій Білорусі.

"Нещодавно ми затримали групу Автуховича. Зараз ми їх всі канали розкрили. Вони везли тонами зброю через Україну. Готували теракти по всій країні, і вже почали їх здійснювати. На тому і погоріли. Чекісти з міліцією проводили цю операцію", - сказав Лукашенко.

Зазначимо, Микола Автухович є відомою особою в Білорусі. На початку 2000-х років він балотувався до білоруського парламенту. Соціологи тоді навіть прогнозували його перемогу.

Потім його звинуватили у несплаті податків, а пізніше у підготовці замаху на заступника міністра з питань податків та голову Гродненського облвиконкому. У в'язниці він відсидів понад 5 років, а вийшовши на свободу у 2014 році пішов у підпілля.

Нагадаємо, нещодавно в Комітеті держбезпеки Білорусі заявили про підготовку до "гарячої війни" в країні. В КДБ наголосили, що країна опинилася на "розломі" у геополітичній боротьбі.