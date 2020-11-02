Мер Ужгорода просить МОЗ послабити карантин у місті

Мер Ужгороду Богдан Андріїв виступає проти посилення карантину в місті. Він просить МОЗ послабити карантин.

Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, йому пообіцяли, що буде позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб внести зміни.

"Є обласні центри, які є в "червоній" зоні, але там навчання не припинили, громадський транспорт не припинили, заклади громадського харчування та магазини обмежили верхньою межею робочого часу - 20:00 чи 21:00. Такі у мене прохання, з якими я звернувся до міністра", - зазначив він.

Зазначимо, "Укрзалізниця" призупиняє продаж квитків на ряді станцій, зокрема в Ужгороді.

Нагадаємо, в Україні оновили карантинні зони. "Червоний список" розширили до 11 обласних центрів.

Додамо, в Україні за добу підтвердили 6 754 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії в країні захворіли вже 402 194 особи.