Мэр Ужгорода просит Минздрав ослабить карантин в городе

Мэр Ужгорода Богдан Андреев выступает против усиления карантина в городе. Он просит Минздрав ослабить карантин.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, ему пообещали, что будет внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, чтобы внести изменения.

"Есть областные центры, которые есть в" красной "зоне, но там обучение не прекратили, общественный транспорт не прекратили, заведения общественного питания и магазины ограничили верхней границей рабочего времени - 20:00 или 21:00. Такие у меня просьбы, с которыми я обратился к министру", - отметил он.

Отметим, "Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов на ряде станций, в частности в Ужгороде.

Напомним, в Украине обновили карантинные зоны. "Красный список" расширили до 11 областных центров.

Добавим, в Украине за сутки подтвердили 6 754 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране заболели уже 402 194 человека.