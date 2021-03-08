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Мендель про санкції США проти Коломойського: думаю, це початок

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 березня 2021 23:16
Мендель про санкції США проти Коломойського: думаю, це початок Фото: Юлія Мендель (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Прес-секретар президента України Володимира Зеленського вважає, що санкції, які США ввели проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського, - це тільки початок. Юлія Мендель закликала чекати інших новин по цій темі.

Про це вона заявила в інтерв'ю Олесі Бацман.

Мендель не підтвердила, але і не спростувала можливість видачі Україною Ігоря Коломойського, якщо з боку США надійде відповідний запит.

"Санкція є більше символічною і показує, що у них є докази корупції, оскільки там звучить чітко слово "корупція". Я думаю, що це не кінець. Думаю, це початок", - сказала Мендель.

Вона нагадала, що в Україні трьом колишнім топ-менеджерам "ПриватБанку", який раніше належав Коломойському, оголосили підозру в розтраті 137 млн гривень.

Вона також відповіла "подивимося" на запитання ведучої про можливість введення українських санкцій щодо Коломойського.

Мендель додала, що за останні два роки, по трьох відомих людях в Україні "було завдавано удару". Йдеться про нардепа і кума президента Росії Віктора Медведчука, бізнесменів Дмитра Фірташа та Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, 5 березня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про введення санкцій проти олігарха Коломойського. У Держдепі США звинуватили Коломойського в нібито корупції.

Як повідомляло РБК-Україна, в список американських санкцій потрапила і сім'я Коломойського.

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