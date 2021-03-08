Мендель о санкциях США против Коломойского: думаю, это начало

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского считает, что санкции, которые США ввели против украинского бизнесмена Игоря Коломойского, - это только начало. Юлия Мендель призвала ждать других новостей по этой теме.

Мендель не подтвердила, но и не опровергла возможности выдачи Украиной Игоря Коломойского, если со стороны США поступит соответствующий запрос.

"Санкция является больше символической и показывает, что у них есть доказательства его коррупции, поскольку там звучит четко слово "коррупция". Я думаю, что это не конец. Думаю, это начало", - сказала Мендель.

Она напомнила, что в Украине трем бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка", который ранее принадлежал Коломойскому, объявили подозрение в растрате 137 млн гривен.

Она также ответила "посмотрим" на вопрос ведущей о возможности введения украинских санкций в отношении Коломойского.

Мендель добавила, что за последние два года, по трем известным людям в Украине "был нанесен удар". Речь идет о нардепе и куме президента России Викторе Медведчуке, бизнесменах Дмитрие Фирташе и Игоре Коломойском.