Медведчука допитали щодо його переговорів з Сурковим
Служба безпеки України допитала народного депутата Віктора Медведчука. Йому ставили питання, зокрема, які стосувалися оприлюдненого запису переговорів з Владиславом Сурковим - колишнім помічником президента Росії Володимира Путіна.
Про це РБК-Україна розповіли в прес-службі СБУ.
Повідомляється, що сьогодні Медведчука допитали слідчі.
"Питання стосувалися, в тому числі і фактів, які фігурують у так званих "плівках Медведчука-Суркова", які раніше були оприлюднені в ЗМІ", - повідомили в прес-службі.
Крім того, на допит по цій справі двічі викликали колишнього президента України Петра Порошенка, але він не з'явився.
Нагадаємо, раніше джерело в правоохоронних органах повідомило РБК-Україна про допит Медведчука в СБУ.
Минулого тижня глава СБУ Іван Баканов заявив, що слідчі вивчать плівки "Медведчука-Суркова", на яких записані їхні телефонні розмови в 2014 році. Зокрема, Медведчук і Сурков обговорювали схему поставки електроенергії, в якій задіяна російська "Інтер РАО" та її структури на окупованому півострові.
Крім того, обговорювався обмін полоненими. Сурков називав бойовиків "нашими підопічними" і обіцяв допомогти Медведчуку з обміном.