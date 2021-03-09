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Медведчука допитали щодо його переговорів з Сурковим

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 березня 2021 18:23
Медведчука допитали щодо його переговорів з Сурковим Фото: Віктор Медведчук (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України допитала народного депутата Віктора Медведчука. Йому ставили питання, зокрема, які стосувалися оприлюдненого запису переговорів з Владиславом Сурковим - колишнім помічником президента Росії Володимира Путіна.

Про це РБК-Україна розповіли в прес-службі СБУ.

Повідомляється, що сьогодні Медведчука допитали слідчі.

"Питання стосувалися, в тому числі і фактів, які фігурують у так званих "плівках Медведчука-Суркова", які раніше були оприлюднені в ЗМІ", - повідомили в прес-службі.

Крім того, на допит по цій справі двічі викликали колишнього президента України Петра Порошенка, але він не з'явився.

Нагадаємо, раніше джерело в правоохоронних органах повідомило РБК-Україна про допит Медведчука в СБУ.

Минулого тижня глава СБУ Іван Баканов заявив, що слідчі вивчать плівки "Медведчука-Суркова", на яких записані їхні телефонні розмови в 2014 році. Зокрема, Медведчук і Сурков обговорювали схему поставки електроенергії, в якій задіяна російська "Інтер РАО" та її структури на окупованому півострові.

Крім того, обговорювався обмін полоненими. Сурков називав бойовиків "нашими підопічними" і обіцяв допомогти Медведчуку з обміном.

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