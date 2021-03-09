Медведчука допросили по поводу его переговоров с Сурковым
Служба безопасности Украины допросила народного депутата Виктора Медведчука. Ему задавали вопросы, в том числе, которые касались обнародованной записи переговоров с Владиславом Сурковым - бывшим помощником президента России Владимира Путина.
Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе СБУ.
Сообщается, что сегодня Медведчука допросили следователи.
"Вопросы касались, в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых "пленках Медведчука-Суркова", которые ранее были обнародованы в СМИ", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, на допрос по этому делу дважды вызывали бывшего президента Украины Петра Порошенко, но он не явился.
Напомним, ранее источник в правоохранительных органах сообщил РБК-Украина о допросе Медведчука в СБУ.
На прошлой неделе глава СБУ Иван Баканов заявил, что следователи изучат пленки "Медведчука-Суркова", на которых записаны их телефонные разговоры в 2014 году. В частности, Медведчук и Сурков обсуждали схему поставки электроэнергии, в которой задействована российская "Интер РАО" и ее структуры на оккупированном полуострове.
Кроме того, обсуждался обмен пленными. Сурков называл боевиков "нашими подопечными" и обещал помочь Медведчуку с обменом.