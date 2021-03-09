Медведчука допросили по поводу его переговоров с Сурковым

Служба безопасности Украины допросила народного депутата Виктора Медведчука. Ему задавали вопросы, в том числе, которые касались обнародованной записи переговоров с Владиславом Сурковым - бывшим помощником президента России Владимира Путина.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что сегодня Медведчука допросили следователи.

"Вопросы касались, в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых "пленках Медведчука-Суркова", которые ранее были обнародованы в СМИ", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на допрос по этому делу дважды вызывали бывшего президента Украины Петра Порошенко, но он не явился.