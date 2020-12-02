Масштабні пожежі в Луганській області: Рада створила ТСК

Верховна рада України схвалила створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування масштабних пожеж у Луганській області. За це проголосували 258 парламентаріїв.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У відповідній постанові визначені основні завдання комісії:
Главою ТСК обрано народного депутата Руслана Горбенка (фракція "Слуга народу"), його заступником став Сергій Вельможний (депутатська група "Довіра").
Нагадаємо, в кінці листопада регламентний комітет Ради підтримав створення цієї ТСК.
Як писало РБК-Україна, слідчі Державного бюро розслідувань встановили нові причини, які могли призвести до пожежі в Луганській області.
Відзначимо, сім'ям загиблих при пожежі уряд повинен виплатити по 200 тисяч гривень допомоги.