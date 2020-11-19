ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стали відомі нові можливі причини масштабної пожежі в Луганській області

Новость на русском → Луганська область, Четвер 19 листопада 2020 12:30
Стали відомі нові можливі причини масштабної пожежі в Луганській області Фото: пожежа в Луганській області (dsns)
Автор: Анастасия Рокитна

Слідчими Державного бюро розслідувань (ДБР) встановили нові причини, які могли призвести до пожежі в Луганській області. Слідчі з прокурорами провели обшуки у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Луганській області.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

В ході обшуку виявили ймовірні знаряддя злочину, а також документи та інші предмети, що мають доказове значення для кримінального провадження.

За даними слідства, однією головних причин масштабних пожеж було системне розкрадання палива під керівництвом ГУ ДСНС у Луганській області. В управлінні служби не було сформовано належний резерв паливно-мастильних матеріалів, тому пожежні автомобілі не змогли оперативно виїхати на місце пожежі.

За допомогою приладів для корекції одометрів автомобілів систематично проводились маніпуляції з пробігом спецтехніки, так завищували реальний пробіг автомобілів, а паливо розкрадали, повідомляє прес-служба ДБР.

Крім цього, слідство вивчає обставини організації та діяльності Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також координації дій сил, залучених до гасіння пожеж.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, через масштабні пожежі в Луганській області загинули 11 осіб. Сім'ям загиблих уряд має виплатити по 200 тисяч гривень допомоги.

Також повідомлялося, що в Україні з початку 2020 року в пожежах загинули 1132 людини, ще 1021 людина постраждала.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події пожежа
NEWS
У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності
DAILY
Рахунок за карантин: скільки в Україні і світі витрачають на допомогу бізнесу під час пандемії
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Рахунок за карантин: скільки в Україні і світі витрачають на допомогу бізнесу під час пандемії