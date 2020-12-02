Масштабные пожары в Луганской области: Рада создала ВСК

Верховная рада Украины одобрила создание Временной следственной комиссии по расследованию масштабных пожаров в Луганской области. За это проголосовали 258 парламентариев.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В соответствующем постановлении определены основные задачи комиссии:
Главой ВСК избран народный депутат Руслана Горбенко (фракция "Слуга народа"), его заместителем стал Сергей Вельможный (депутатская группа "Довіра").
Напомним, в конце ноября регламентный комитет Рады поддержал создание этой ВСК.
Как писало РБК-Украина, следователи Государственного бюро расследований установили новые причины, которые могли привести к пожару в Луганской области.
Отметим, семьям погибших при пожаре правительство должно выплатить по 200 тысяч гривен помощи.