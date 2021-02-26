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Маас до річниці початку війни в Україні закликав повністю реалізувати "Мінськ"

Новость на русском → Берлін, П'ятниця 26 лютого 2021 16:22
Маас до річниці початку війни в Україні закликав повністю реалізувати "Мінськ" Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Німеччини та глава комітету міністрів Ради ЄС Хайко Маас зробив заяву до річниці початку війни в Україні. Маас закликав повністю реалізувати мінські домовленості щодо врегулювання на Донбасі.

Про це йдеться в тексті заяви Мааса на сайті Ради ЄС.

Маас нагадав про засудження незаконної анексії Криму та підтвердив беззастережну і непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

"В цьому контексті хотів би також наголосити на необхідності повної реалізації мінських домовленостей та висновків паризького саміту щодо врегулювання військового конфлікту на Донбасі", - наголосив він.

Глава німецького МЗС додав, що комітет міністрів ЄС занепокоєний суттєвим погіршенням ситуації з правами людини в Криму.

"Я закликаю Росію повністю дотримуватися міжнародного гуманітарного права та міжнародних стандартів у сфері прав людини, зокрема шляхом надання безперешкодного доступу регіональних і міжнародних механізмів моніторингу прав людини, а також неурядових правозахисних організацій в Крим і Севастополь", - додав Маас.

Нагадаємо, Маас висловлював думку, що США під керівництвом Джо Байдена будуть більш активними у процесі врегулювання конфлікту в Україні.

Додамо, в Офісі президента України заявляли, що мінські домовленості практично неможливо виконати в тій редакції, в якій їх підписали.

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