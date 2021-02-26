Маас к годовщине начала войны в Украине призвал полностью реализовать "Минск"
Министр иностранных дел Германии и глава комитета министров Совета ЕС Хайко Маас сделал заявление к годовщине начала войны в Украине. Маас призвал полностью реализовать минские договоренности по урегулированию на Донбассе.
Об этом говорится в тексте заявления Мааса на сайте Совета ЕС.
Маас напомнил об осуждении незаконной аннексии Крыма и подтвердил безоговорочную и непоколебимую поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.
"В этом контексте хотел бы также подчеркнуть необходимость полной реализации минских договоренностей и заключений парижского саммита по урегулированию военного конфликта на Донбассе", - подчеркнул он.
Глава немецкого МИД добавил, что комитет министров ЕС обеспокоен существенным ухудшением ситуации с правами человека в Крыму.
"Я призываю Россию полностью соблюдать международное гуманитарное право и международные стандарты в сфере прав человека, в том числе путем предоставления беспрепятственного доступа региональных и международных механизмов мониторинга прав человека, а также неправительственных правозащитных организаций в Крым и Севастополь", - добавил Маас.
Напомним, Маас выразил мнение, что США под руководством Джо Байдена будут более активными в процессе урегулирования конфликта в Украине.
Добавим, в Офисе президента Украины заявляли, что минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.