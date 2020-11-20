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Лукашенко заявив про наявність центру американських спецслужб у Києві

Новость на русском → Мінськ, П'ятниця 20 листопада 2020 13:51
Лукашенко заявив про наявність центру американських спецслужб у Києві Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що в Києві нібито діє центр американських спецслужб. Наявність такого центру, за його словами, підтвердила розвідка.

Про це він заявив на зустрічі з працівниками заводу "Гомсільмаш", передає БЕЛТА.

Зокрема, Лукашенко поскаржився, що його режим "зараз мучать".

"Почали з "бліцкригу", квіточки та інше, радикалізація, страйки. Не пішли робітники. А що робити, а як підтримати протестні настрої, як далі рухатися? Дворові території", - зазначив він.

Він також назвав дворові території можливими осередками громадянської війни навесні 2021 року. Крім того, він підкреслив, що проти нього працюють найпотужніші спецслужби світу.

"США - вони під Варшавою центр створили, а зараз у Києві створили. Ладно я б сказав, але ми з росіянами, розвідки наша і російська попрацювали, побачили ці центри. Жлдного поляка там немає. Це тільки територія. Там усі американці сидять - розумні, талановиті, здібні люди", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз почав підготовку третього пакету санкцій проти Білорусі.

Також голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Брюссель більше не надасть жодного євро уряду Лукашенка. А все фінансування передадуть громадянському суспільству Білорусі.

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