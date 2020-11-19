ЄС розпочав підготовку третього пакету санкцій проти Білорусі

Європейський союз розпочав підготовку третього пакету санкцій проти Білорусі. Списки можуть з'явитися вже до кінця цього місяця.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, міністри закордонних справ країн-учасниць ЄС сьогодні домовилися про просування роботи над третім пакетом санкцій щодо Білорусі.

"Він, ймовірно, буде завершений до кінця листопада / початку грудня і буде включати в себе як приватних осіб, так і організації", - додав журналіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Палата представників Конгресу США схвалила законопроект, який передбачає можливе введення санкцій проти білоруської влади.

Крім того, Литва і Польща запропонували Євросоюзу ввести санкції щодо білоруських підприємств, що підтримують режим Олександра Лукашенка.

Раніше Брюссель ввів санкції проти Лукашенка та чиновників, які причетні до фальсифікації виборів президента та переслідування учасників протестів. Санкції передбачають заборону на в'їзд до країн Євросоюзу та заморожування активів.