ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лукашенко заявил о наличии центра американских спецслужб в Киеве

Новина українською → Минск, Пятница 20 ноября 2020 13:51
Лукашенко заявил о наличии центра американских спецслужб в Киеве Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в Киеве якобы действует центр американских спецслужб. Наличие такого центра, по его словам, подтвердила разведка.

Об этом он заявил на встрече с работниками завода "Гомсельмаш", передает БЕЛТА.

В частности, Лукашенко пожаловался, что его режим "сейчас терзают".

"Начали с "блицкрига", цветочки и прочее, радикализация, забастовки. Не пошли рабочие. А что делать, а как поддержать протестные настроения, как дальше двигаться? Дворовые территории", - отметил он.

Он также назвал дворовые территории возможными очагами гражданской войны весной 2021 года. Кроме того, он подчеркнул, что против него работают мощнейшие спецслужбы мира.

"США - они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз начал подготовку третьего пакета санкций против Беларуси.

Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Брюссель больше не выделит ни одного евро правительству Лукашенко. А все финансирование передадут гражданскому обществу Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Александр Лукашенко Киев Соединенные Штаты Америки
NEWS
Шмыгаль обсудил с МВФ выполнение Украиной "маяков" программы Stand-by
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Шмыгаль обсудил с МВФ выполнение Украиной "маяков" программы Stand-by
DAILY
Семь лет спустя. Что изменилось в расследовании дел Майдана
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Семь лет спустя. Что изменилось в расследовании дел Майдана