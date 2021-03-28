Кулеба закликав Макрона переконати Путіна сісти за стіл переговорів по Донбасу

Кулеба зазначив, що на саміті "нормандської четвірки" в грудні 2019 року Макрон назвав війну на Донбасі "відкритою раною в центрі європейського континенту", а також підкреслив, що тільки після завершення цієї війни можлива стабільність і відновлення архітектури безпеки в Європі.

"Це правда, і французький президент має достатньо лідерських якостей та політичної ваги, аби дати новий поштовх для відновлення мирного процесу, переконати російського президента сісти за стіл переговорів у Нормандському форматі та спробувати врешті знайти шлях до справедливого і тривкого миру. Нині слушний час для того, щоб поновити ці зусилля", - зазначив Кулеба.

Він також додав, що на сьогодні більш-менш зрозуміло, як ця війна має завершитися.

"Справжнє питання – коли це відбудеться. Волі української сторони не бракує, достатньо її і у наших французьких та німецьких партнерів як посередників у мирному врегулюванні. Але з російської сторони є явне небажання діяти", - підкреслив міністр.