Кулеба призвал Макрона убедить Путина сесть за стол переговоров по Донбассу

Кулеба отметил, что на саммите "нормандской четверки" в декабре 2019 года Макрон назвал войну на Донбассе "открытой раной в центре европейского континента", а также подчеркнул, что только после завершения этой войны возможна стабильность и восстановление архитектуры безопасности в Европе.

"Это правда, и французский президент имеет достаточно лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса, убедить российского президента сесть за стол переговоров в нормандском формате и попробовать наконец найти путь к справедливому и прочного мира. Сейчас подходящее время для того, чтобы восстановить эти усилия", - отметил Кулеба.

Он также добавил, что на сегодня более или менее понятно, как эта война должна завершиться.

"Настоящий вопрос - когда это произойдет. Воли украинской стороны достаточно, достаточно ее и у наших французских и немецких партнеров в качестве посредников в мирном урегулировании. Но с российской стороны есть явное нежелание действовать", - подчеркнул министр.