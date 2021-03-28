UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кулеба призвал Макрона убедить Путина сесть за стол переговоров по Донбассу

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что у президента Франции Эммануэля Макрона достаточно качеств, чтобы убедить российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров по Донбассу. По его мнению, сейчас для этого подходящее время.

Об этом он написал в колонке для Le Figaro.

Кулеба отметил, что на саммите "нормандской четверки" в декабре 2019 года Макрон назвал войну на Донбассе "открытой раной в центре европейского континента", а также подчеркнул, что только после завершения этой войны возможна стабильность и восстановление архитектуры безопасности в Европе.

"Это правда, и французский президент имеет достаточно лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса, убедить российского президента сесть за стол переговоров в нормандском формате и попробовать наконец найти путь к справедливому и прочного мира. Сейчас подходящее время для того, чтобы восстановить эти усилия", - отметил Кулеба.

Он также добавил, что на сегодня более или менее понятно, как эта война должна завершиться.

"Настоящий вопрос - когда это произойдет. Воли украинской стороны достаточно, достаточно ее и у наших французских и немецких партнеров в качестве посредников в мирном урегулировании. Но с российской стороны есть явное нежелание действовать", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что войну на Донбассе можно закончить за неделю при условии, что на это согласится Российская Федерация.

При этом в российском Кремле продолжают считать Украину частью "русского мира". Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Москве не нравится, что Киев отрицает это.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинДмитрий КулебаЭммануэль Макрон
Читайте также
Такие планы есть: Арестович не исключил разговор Зеленского с Путиным по Донбассу
Прогноз погоды