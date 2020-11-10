КСУ у вівторок знову не зміг провести засідання

Конституційний суд України у вівторок, 10 листопада, не зміг провести засідання. Його відклали через відсутність кворуму.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зокрема, відклали продовження розгляду справи за конституційним поданням 142 нардепів щодо офіційного тлумачення поняття "гідні умови життя" та продовження розгляду справи за конституційним поданням 46 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень про приналежність землі.

Крім того, відклали і розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за поданням 47 нардепів з приводу спецконфіскації.

"Розгляд справ відкладено у зв'язку з відсутністю кворуму", - вказано у повідомленні.

Відзначимо, вчора Конституційний суд також не зміг розглянути справу про тлумачення статті про приналежність землі в Конституції України. В КСУ заявили про зрив засідання.

Нагадаємо, 5 листопада суд оголосив про перерву в розгляді цієї справи. Перерва оголошена у зв'язку з відсутністю кворуму.

Як писало РБК-Україна, КСУ оголосив про намір розглянути земельну реформу. Засідання суду щодо реформи буде відбуватися в закритому режимі.