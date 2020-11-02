Конституційний суд сьогодні розгляне "земельне питання"

Конституційний суд України сьогодні розгляне так зване "земельне питання". Засідання пройде в закритому режимі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті КСУ.

На сьогоднішньому засіданні КСУ розгляне подання нардепів, які просять роз'яснити кілька статей Конституції про землю. Зокрема, очікується, що суд офіційно роз'яснить положення про те, що земля є об'єктом права власності українського народу. І про те, що земля є основним багатством, яке перебуває під особливою охороною держави.

Відзначимо, раніше до КСУ подали два подання щодо землі, які вже стосуються скасування закону про ринок землі. Передбачається, що рішення за нинішнім земельним питанням дасть "зелене світло" скасуванню запуску ринку землі сільськогосподарського призначення.

Примітно, що заплановані на сьогодні збори суддів КСУ, які мали розпочатися о 11:00, було скасовано.

Як заявив на погоджувальній раді перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук, порядок денний Конституційного суду було змінено з порушенням регламенту.

"Доводжу до вашого відома, що об 11:00 сьогодні було скасовано загальні збори суддів. І було з порушенням всіх процедур змінено порядок денний роботи КСУ", - зазначив він і додав, що Рада цього тижня має доукомплектувати вакантні посади в Конституційному суді.

Нагадаємо, у вересні Конституційний суд відклав розгляд конституційності закону про ринок землі, оскільки на засідання не зміг з'явитися представник президента.

Закон про ринок землі було прийнято в березні 2020 року. Основні положення набудуть чинності 1 липня 2021 року. Перші два роки землю зможуть купувати тільки громадяни України і не більше 100 гектарів в одні руки. Потім ще два роки землю зможуть купувати українські компанії. Що стосується продажу іноземцям - це питання буде винесено на референдум.

