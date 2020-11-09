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КСУ не зміг розглянути справу про "земельні" статті в Конституції

Новость на русском → Україна, Понеділок 09 листопада 2020 15:20
КСУ не зміг розглянути справу про "земельні" статті в Конституції Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Конституційний суд не зміг розглянути справу про тлумачення статті про приналежність землі в Конституції України. В КСУ заявили про зрив засідання.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

За його словами, в понеділок двоє суддів не прибули на засідання через хворобу, а ще двоє - залишили засідання, коли суд почав розглядати "земельну справу".

Суддя КСУ Ігор Сліденко підтвердив РБК-Україна інформацію про зрив засідання.

"Тільки що частина суддів, орієнтованих на Офіс президента, зірвали засідання суду, тому суд сьогодні нічого не розглянув", - заявив він.

Крім того, Сліденко зазначив, що до КСУ досі ніхто не звернувся за роз'ясненнями його рішення про неконституційність покарання за недостовірне декларування.

Нагадаємо, 5 листопада Конституційний суд України оголосив про перерву в розгляді цієї справи. Перерва оголошена у зв'язку з відсутністю кворуму.

Як писало РБК-Україна, КСУ оголосив про намір розглянути земельну реформу. Засідання суду щодо реформи пройде в закритому режимі.

При цьому у вересні Конституційний суд відклав розгляд конституційності закону про ринок землі, оскільки на засідання не зміг з'явитися представник президента.

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