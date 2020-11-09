КСУ не зміг розглянути справу про "земельні" статті в Конституції

Конституційний суд не зміг розглянути справу про тлумачення статті про приналежність землі в Конституції України. В КСУ заявили про зрив засідання.
Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.
За його словами, в понеділок двоє суддів не прибули на засідання через хворобу, а ще двоє - залишили засідання, коли суд почав розглядати "земельну справу".
Суддя КСУ Ігор Сліденко підтвердив РБК-Україна інформацію про зрив засідання.
"Тільки що частина суддів, орієнтованих на Офіс президента, зірвали засідання суду, тому суд сьогодні нічого не розглянув", - заявив він.
Крім того, Сліденко зазначив, що до КСУ досі ніхто не звернувся за роз'ясненнями його рішення про неконституційність покарання за недостовірне декларування.
Нагадаємо, 5 листопада Конституційний суд України оголосив про перерву в розгляді цієї справи. Перерва оголошена у зв'язку з відсутністю кворуму.
Як писало РБК-Україна, КСУ оголосив про намір розглянути земельну реформу. Засідання суду щодо реформи пройде в закритому режимі.
При цьому у вересні Конституційний суд відклав розгляд конституційності закону про ринок землі, оскільки на засідання не зміг з'явитися представник президента.