КСУ не смог рассмотреть дело о "земельных" статьях в Конституции

Конституционный суд не смог рассмотреть дело о толковании статьи о принадлежности земли в Конституции Украины. В КСУ заявили о срыве заседания.

Об этом РБК-Украина сказал информированный источник.

По его словам, в понедельник двое судей не прибыли на заседание из-за болезни, а еще двое - покинули заседание, когда суд начал рассматривать "земельное дело".

Судья КСУ Игорь Слиденко подтвердил РБК-Украина информацию о срыве заседания.

"Только что часть судей, ориентированных на Офис президента, сорвали заседание суда, поэтому суд сегодня ничего не рассмотрел", - заявил он.

Кроме того, Слиденко отметил, что к КСУ до сих пор никто не обратился за разъяснениями его решения о неконституционности наказания за недостоверное декларирование.

Напомним, 5 ноября Конституционный суд Украины объявил о перерыве в рассмотрении этого дела. Перерыв объявлен в связи с отсутствием кворума.

Как писало РБК-Украина, КСУ объявил о намерении рассмотреть земельную реформу. Заседание суда по реформе пройдет в закрытом режиме.

При этом в сентябре Конституционный суд отложил рассмотрение конституционности закона о рынке земли, поскольку на заседание не смог явиться представитель президента.