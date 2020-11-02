КСУ в рішеннях повинен враховувати євроатлантичний курс України, - посол Німеччини

У своїх рішеннях Конституційний суд повинен враховувати євроатлантичний курс України, який закладений в Конституції країни. Однак рішення КСУ по декларуванню викликає сумніви, що це було враховано.

Таку заяву зробила посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За її словами, боротьба з корупцією є головною складовою у прагненні України до зближення з ЄС і виконання конституційної задачі про незворотність євроатлантичного курсу.

"Це конституційне завдання мусить враховувати у своїх рішеннях КСУ. Однак існують сумніви, що це було враховано при прийнятті останнього рішення щодо електронних декларацій, крім того, здається, що деякі судді мали конфлікт інтересів. Тому у мене виникає питання, чи може КСУ своєму нинішньому складі діяти відповідно до своїх конституційних завдань", - пояснила вона.

Водночас посол закликала вирішити нинішню конституційну кризу в Україні конструктивно і методами правової держави.

Нагадаємо, минулого тижня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, чим заблокував роботу НАЗК і хід понад 100 проваджень в НАБУ і САП.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський назвав останні рішення КСУ прямим і швидким шляхом до кровопролиття.

Крім того, Зеленський запропонував парламенту припинити повноваження всіх суддів КСУ для відновлення доброчесності конституційного судочинства.