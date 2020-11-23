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В КСУ оскаржили карантин вихідного дня

Новость на русском → Київ, Понеділок 23 листопада 2020 17:56
В КСУ оскаржили карантин вихідного дня Фото: судді КСУ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

До Конституційного суду України надійшло подання 48 народних депутатів. У ньому депутати просять перевірити на відповідність Конституції постанову про карантин вихідного дня.

Про це повідомили в прес-службі КСУ.

Парламентарії просять перевірити на відповідність Конституції України (конституційності) положень підпункту 17 пункту 10, пункту 15 постанови Кабінету міністрів "Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV - 2" від 22 липня 2020 № 641 зі змінами

Зазначається, що окремі положення зазначеної постанови не відповідає низці норм Конституції України. Крім того, питання, порушені у конституційному поданні, мають особливе суспільне і економічне значення, оскільки стосуються, зокрема життя і здоров'я громадян.

Нагадаємо, в Україні ввели карантин вихідного дня. Він діє з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ефективність карантину вихідного дня можна буде оцінити до першого грудня.

Додамо, що в Україні за минулі вихідні правоохоронці склали 1144 адміністративних протоколів за порушення правил карантину вихідного дня. Загалом, була припинена робота 1347 суб'єктів господарювання.

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