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В КСУ обжаловали карантин выходного дня

Новина українською → Киев, Понедельник 23 ноября 2020 17:56
В КСУ обжаловали карантин выходного дня Фото: судьи КСУ (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Конституционный суд Украины поступило представление 48 народных депутатов. В нем нардепы просят проверить на соответствие Конституции постановление о карантине выходного дня.

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

Парламентарии просят проверить на соответствие Конституции Украины (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления Кабинета министров "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2" от 22 июля 2020 № 641 с изменениями.

Отмечается, что отдельные положения указанного постановления не соответствуют ряду норм Конституции Украины. Кроме того, вопросы, затронутые в конституционном представлении, имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в частности жизни и здоровья граждан.

Напомним, в Украине ввели карантин выходного дня. Он действует с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что эффективность карантина выходного дня можно будет оценить к первому декабря.

Добавим, что в Украине за минувшие выходные правоохранители составили 1144 административных протоколов за нарушения правил карантина выходного дня. В общем, была прекращена работа 1347 субъектов хозяйствования.

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