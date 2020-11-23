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Зрозуміти ефект від карантину вихідного дня зможемо до 1 грудня, - Степанов

Новость на русском → Київ, Понеділок 23 листопада 2020 17:18
Зрозуміти ефект від карантину вихідного дня зможемо до 1 грудня, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Ефективність карантину вихідного дня можна буде оцінити до 1 грудня. Тоді можна буде зрозуміти, чи спрацювали обмеження в цьому вигляді.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"За розрахунками, ми хочемо побачити ефект від карантину вихідного дня ближче до 1 грудня, вдалося стримати зростання захворюваності чи ні", - сказав Степанов.

Він також зазначив, що в порівнянні з вихідними днями 14-15 листопада у минулі суботу та неділю по країні краще дотримувалися обмежень.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 21-22 листопада правоохоронці склали 1144 адміністративних протоколів за порушення правил карантину вихідного дня. Загалом, була припинена робота 1347 суб'єктів господарювання.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський пропонує відновити програми підтримки економіки. Карантинні заходи впливають на людей.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", думки українців щодо рішення уряду вести карантин вихідного дня розділилися порівну. Половина опитаних (49%) підтримують, стільки ж проти.

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