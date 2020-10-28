КСУ скасував статтю про незаконне збагачення у власних інтересах, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило про конфлікт інтересів суддів Конституційного суду, які винесли рішення щодо антикорупційних норм. НАЗК виявило ознаки декларування невірогідної інформації у двох суддів Ірини Завгородньої та Сергія Головатого.

Про це йдеться в заяві НАЗК.

Таким чином, судді КСУ розглядали конституційність статті 366-1 Кримінального кодексу, ознаки порушення якої в їхніх деклараціях виявило Нацагентство.

"Сьогодні судді голосували за визнання цієї статті неконституційною. Це свідчить про наявність у Ірини Завгородньої та Сергія Головатого конфлікту інтересів під час участі в прийнятті рішення. Закон забороняє суддям брати участь у справі в таких умовах", - йдеться в заяві НАЗК.

В Нацагентстві уточнили, що в декларації Головатого за 2019 рік виявлено порушення на 3,6 млн гривень. А у Завгородньої порушення є в деклараціях за 2018 і 2019 роки - на 615 і 754 тисячі гривень відповідно.

У ході перевірки декларації судді КСУ Володимира Мойсика НАЗК виявило ознаки використання свідомо підробленого документа, що є порушенням ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу.

У відношенні суддів Мойсика та Ігоря Сліденка НАЗК склало адмінпротоколи за неподання повідомлення про суттєву зміну в майновому положенні.

"Розгляд цими суддями справи ставить під сумнів об'єктивність рішення Конституційного суду. І це в той час, коли мова йде про справу, від якої залежить майбутнє України, її сприйняття на міжнародному рівні, доступ українців до правди про життя чиновників", - констатували в НАЗК.

Нагадаємо, напередодні КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив РБК-Україна, що рішення Конституційного суду проти антикорупційної інфраструктури можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Зазначимо, на початку жовтня стало відомо, що КСУ розглядає подання 47 народних депутатів щодо відповідності Конституції окремих положень законодавства про відповідальність за незаконне збагачення.