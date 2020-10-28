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З'явився текст рішення КСУ про скасування статті про недостовірне декларування

Новость на русском → Україна, Середа 28 жовтня 2020 17:18
З'явився текст рішення КСУ про скасування статті про недостовірне декларування Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

З'явився текст рішення Конституційного суду про скасування статті про недостовірне декларування. Таке рішення раніше винесла Велика палата КСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Рішення є остаточним і не може бути оскаржене.

"Системно-функціональний аналіз повноважень та прав Національного агентства з питань запобігання корупції дає підстави стверджувати про наділення його контрольними функціями, що мають прямий і безпосередній вплив на судову гілку влади, зокрема на суддів системи судоустрою та суддів Конституційного суду України при виконанні (здійсненні) функції правосуддя або конституційного контролю", - вказано у документі.

КСУ дійшов висновку про неконституційність окремих положень закону №1700, що стосуються повноважень НАЗК у частині контролю виконавчої влади над судовою гілкою влади, а саме:

  • особливостей врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
  • обліку та оприлюднення декларацій,
  • контролю та перевірки декларацій,
  • встановлення своєчасності подання декларацій,
  • повної перевірки декларацій,
  • моніторингу способу життя суб'єктів декларування,
  • додаткових заходів здійснення фінансового контролю,
  • відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Нагадаємо, НАЗК заявило про конфлікт інтересів суддів Конституційного суду, які винесли рішення щодо антикорупційних норм. Агентство виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Ірини Завгородньої і Сергія Головатого.

Як писало РБК-Україна, напередодні КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив РБК-Україна, що рішення КСУ проти антикорупційної інфраструктури можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

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