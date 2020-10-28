З'явився текст рішення КСУ про скасування статті про недостовірне декларування
З'явився текст рішення Конституційного суду про скасування статті про недостовірне декларування. Таке рішення раніше винесла Велика палата КСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Рішення є остаточним і не може бути оскаржене.
"Системно-функціональний аналіз повноважень та прав Національного агентства з питань запобігання корупції дає підстави стверджувати про наділення його контрольними функціями, що мають прямий і безпосередній вплив на судову гілку влади, зокрема на суддів системи судоустрою та суддів Конституційного суду України при виконанні (здійсненні) функції правосуддя або конституційного контролю", - вказано у документі.
КСУ дійшов висновку про неконституційність окремих положень закону №1700, що стосуються повноважень НАЗК у частині контролю виконавчої влади над судовою гілкою влади, а саме:
- особливостей врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- обліку та оприлюднення декларацій,
- контролю та перевірки декларацій,
- встановлення своєчасності подання декларацій,
- повної перевірки декларацій,
- моніторингу способу життя суб'єктів декларування,
- додаткових заходів здійснення фінансового контролю,
- відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
Нагадаємо, НАЗК заявило про конфлікт інтересів суддів Конституційного суду, які винесли рішення щодо антикорупційних норм. Агентство виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Ірини Завгородньої і Сергія Головатого.
Як писало РБК-Україна, напередодні КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.
Представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив РБК-Україна, що рішення КСУ проти антикорупційної інфраструктури можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.