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Крим, зрадники і санкції. Навіщо Зеленський скликав РНБО

Автор: РБК-Україна

На сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) розглянуть питання, пов'язані з окупацією Криму. Крім того, очікується рішення про нові санкції.

Про це йдеться в повідомленні на сайті РНБО.

Повідомляється, що закрита частина буде присвячена державній стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та Севастополя.

Також на засіданні обговорять:

  • невідкладні заходи щодо протидії загрозам нацбезпеки в сфері громадянства;
  • стан розслідування справ про державну зраду, дезертирство і терористичну діяльність, порушення присяги;
  • застосування санкцій.

Нагадаємо, третє за місяць засідання Ради безпеки і оборони України заплановано на сьогодні, почнеться орієнтовно о 17:30. В Офісі президента зазначили, що на засіданні розглянуть оперативні рішення з актуальних питань державної безпеки.

На минулому засіданні РНБО ввели санкції проти народного депутата Віктора Медведчука, його дружини та прийняли таємне рішення по Донбасу.

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