Крым, предатели и санкции. Зачем Зеленский созвал СНБО

На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотрят вопросы, связанные с оккупацией Крыма. Кроме того, ожидается решение о новых санкциях.

Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО .

Сообщается, что закрытая часть будет посвящена государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя.

Напомним, третье за месяц заседание Совета безопасности и обороны Украины запланировано на сегодня, начнется ориентировочно в 17:30. В Офисе президента отметили, что на заседании примут оперативные решения по актуальным вопросам государственной безопасности.

На минувшем заседании СНБО ввели санкции против народного депутата Виктора Медведчука, его жены и приняли тайное решение по Донбассу.