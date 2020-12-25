Зеленський про прямі переговори з Путіним: зараз немає предмета розмови
Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому не телефонує російському лідеру Володимиру Путіну щодо врегулювання на Донбасі. За словами глави держави, зараз немає предмета розмови.
Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Фокус".
Зеленський зазначив, що у разі, якщо він зателефонує Путіну, то він точно захоче з ним поспілкуватися, але зараз немає про що говорити.
"Тому що немає предмета для розмови. Якщо продовжиться затримка із зустріччю радників, то я буду з ним спілкуватися обовʼязково. Як президент України я повинен вирішувати з ним усі складні питання. І якщо це допоможе швидше зупинити війну, я повинен з ним спілкуватися", - пояснив глава держави.
На думку президента, переговори щодо Донбасу повинні йти як у нормандському форматі, так і у форматі прямого діалогу.
"Тому що є питання, які ми не порушуємо в нормандському форматі - ні питання заручників у Росії або Криму, ні питання Криму. Цей формат суто про Донбас. Тому ми повинні говорити з ним глобально тет-а-тет", - наголосив він.
Нагадаємо, до цього в російському Кремлі виключили можливість зустрічі Зеленського з Путіним. У Москві заявили, що не бачать субстанції для таких переговорів.