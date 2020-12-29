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Кремль про Зеленського: не бачимо політичної волі до нормалізації відносин

Автор: РБК-Україна

У президента Росії Володимира Путіна не бачать політичної волі з боку українського лідера Володимира Зеленського для нормалізації відносин між країнами. При цьому сам Кремль нібито зацікавлений в цьому.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають "РИА Новости".

"Поки ми не бачимо і не чуємо якийсь політичної волі до нормалізації наших двосторонніх відносин, чого ми б хотіли", - заявив Пєсков.

Він також підкреслив, що нібито у Зеленського немає політичної волі до реалізації мінських і паризьких домовленостей. За словами Пєскова, для переговорів "нормандської четвірки" досі немає передумов.

"Ще раз повторюю, сам президент Путін неодноразово говорив, що ми зацікавлені в нормалізації відносин з усіма нашими сусідами, в тому числі й з Україною", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше у Путіна заявили про відсутність контактів з нинішньою владою України.

А що стосується нормандського формату, то, за словами глави Офісу президента України Андрія Єрмака, політичні радники можуть провести зустріч вже в січні.

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Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінКремль