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Кремль про зустріч Путіна і Зеленського: немає субстанції для переговорів

Автор: РБК-Україна

Російська влада виключає можливість зустрічі президента Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським найближчим часом. Для таких переговорів поки немає "субстанції".

Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, зустріч заради зустрічі не потрібна нікому. Він також зазначив, що зустріч Путіна і Зеленського має бути добре підготовлена, і цим займаються помічники президентів.

"Але їм потрібна якась субстанція, за яку можна вчепитися, щоб на неї вже якісь розуміння нанизувати, а тут у нас немає субстанції", - заявив Пєсков.

На його думку, такою субстанцією могло б стати виконання домовленостей нормандського саміту в Парижі, який пройшов 9 грудня 2019 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кремлі виключають проведення нормандського саміту найближчим часом.

Відзначимо, в кінці листопада деякі Telegram-канали нібито з посиланням на джерела в Офісі президента повідомили, що Банкова запросила переговори Зеленського і Путіна. Нібито українська сторона хотіла цією бесідою прискорити обмін полоненими, але у Кремлі спростували підготовку такої розмови.

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