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Кремль о встрече Путина и Зеленского: нет субстанции для переговоров

Автор: РБК-Украина

Российские власти исключают возможность встречи президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в ближайшее время. Для таких переговоров пока нет "субстанции".

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, встреча ради встречи не нужна никому. Он также отметил, что встреча Путина и Зеленского должна быть хорошо подготовлена, и этим занимаются помощники президентов.

"Но им нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на нее уже какие-то понимания нанизывать, а здесь у нас нет субстанции", - заявил Песков.

По его мнению, такой субстанцией могло бы стать выполнение договоренностей нормандского саммита в Париже, который прошел 9 декабря 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле исключают проведение нормандского саммита в ближайшее время.

Отметим, в конце ноября некоторые Telegram-каналы якобы со ссылкой на источники в Офисе президента сообщили, что Банковая запросила переговоры Зеленского и Путина. Якобы украинская сторона хотела этой беседой ускорить обмен пленными, но в Кремле опровергли подготовку такого разговора.

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