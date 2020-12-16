Кравчук вимагає від РФ виконати домовленості нормандського саміту в Парижі
Російська Федерація повинна взяти політичну відповідальність за виконання домовленостей з Донбасу, досягнутих на нормандському саміті в Парижі в 2019 році. Позиція лідерів цього формату є головним орієнтиром для Тристоронньої контактної групи.
Про це заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає прес-служба делегації Telegram.
Повідомляється, що на відеоконференції ТКГ не було голови російської делегації Бориса Гризлова. Сьогодні українська сторона підтвердила готовність послідовно виконувати мінські угоди і знову запропонувала свій "План спільних кроків".
"Кравчук принципово вимагає від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність і офіційно визначити свою позицію про необхідність виконати домовленості, досягнуті на найвищому рівні в Парижі", - йдеться в повідомленні.
Також українська сторона продовжує наполягати на реалізації наступних заходів:
- безперешкодний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до полонених
- звільнення полонених
- розблокування російською стороною роботи КПВВ
- фіналізація домовленості про дев'ятнадцять ділянок розмінування
- фіналізація домовленості про чотири нові ділянки розведення
- забезпечення вільного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що діалог з Росією необхідний для побудови стратегії.
Цього тижня Україна продовжила дію закону про особливий статус Донбасу. Це необхідно для мирних переговорів з російською стороною.