ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кравчук вимагає від РФ виконати домовленості нормандського саміту в Парижі

Новость на русском → Київ, Середа 16 грудня 2020 18:36
Кравчук вимагає від РФ виконати домовленості нормандського саміту в Парижі Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація повинна взяти політичну відповідальність за виконання домовленостей з Донбасу, досягнутих на нормандському саміті в Парижі в 2019 році. Позиція лідерів цього формату є головним орієнтиром для Тристоронньої контактної групи.

Про це заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає прес-служба делегації Telegram.

Повідомляється, що на відеоконференції ТКГ не було голови російської делегації Бориса Гризлова. Сьогодні українська сторона підтвердила готовність послідовно виконувати мінські угоди і знову запропонувала свій "План спільних кроків".

"Кравчук принципово вимагає від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність і офіційно визначити свою позицію про необхідність виконати домовленості, досягнуті на найвищому рівні в Парижі", - йдеться в повідомленні.

Також українська сторона продовжує наполягати на реалізації наступних заходів:

  • безперешкодний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до полонених
  • звільнення полонених
  • розблокування російською стороною роботи КПВВ
  • фіналізація домовленості про дев'ятнадцять ділянок розмінування
  • фіналізація домовленості про чотири нові ділянки розведення
  • забезпечення вільного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що діалог з Росією необхідний для побудови стратегії.

Цього тижня Україна продовжила дію закону про особливий статус Донбасу. Це необхідно для мирних переговорів з російською стороною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація Донбас Кравчук
NEWS
На вулиці і в масці: у ВООЗ дали рекомендації щодо відзначення Різдва і Нового року
Юлія Струкпарламентський редактор На вулиці і в масці: у ВООЗ дали рекомендації щодо відзначення Різдва і Нового року
DAILY
Гаага чекає. Що означає рішення Міжнародного кримінального суду по Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гаага чекає. Що означає рішення Міжнародного кримінального суду по Україні