Кравчук запропонував виробити єдиний документ для роботи ТКГ

Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук запропонував виробити єдиний документ для ТКГ. Він повинен стати відправною точкою для подальшої роботи групи.
Про це повідомляє сторінка української делегації в ТКГ в Telegram.
Кравчук запропонував представнику ОБСЄ та голові політичної підгрупи ТКГ П'єру Мореля створити єдиний документ, який внести найкращі пропозиції від політичних радників делегацій. Цей документ, який повинен стати дороговказом для подальшої роботи ТКГ", затвердять лідери країн Нормандської четвірки.
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