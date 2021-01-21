Росія хоче зробити Тристоронню контактну групу п'ятисторонньою, - Кравчук

Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що російська сторона штучно намагається заблокувати переговорний процес по Донбасу. При цьому представники ОРДЛО діють під час засідань як повноцінні учасники ТКГ.

Про це Кравчук заявив у коментарі РБК-Україна.

"Вони роблять все, щоб заблокувати процес. Спочатку штучно прив'язали його до постанови Верховної ради про місцеві вибори, потім до дорожньої карти, яку запропонували в ОРДЛО при узгодженні з Росією", - заявив Кравчук.

Він зазначив, що російська сторона штучно прив'язує до політичних домовленостей багато процесів, які прямо не пов'язані з гуманітарними питаннями, контрольними пунктами в'їзду-виїзду, обміну полоненими.

"Це робиться штучно, щоб заблокувати процес досягнення миру на Донбасі", - додав глава української делегації в ТКГ.

При цьому Кравчук заявив, що представники ОРДЛО фактично діють на переговорах як учасники ТКГ, хоча є лише запрошеними.

"Таким чином "через чорний ганок", як казав пан Райкін, вони зробили все, щоб наша Тристороння контактна група стала п'ятисторонньої", - заявив Кравчук.

В українській делегації в ТКГ вважають, що Росія і далі має намір утримувати ситуацію в поточному стані.

"Вони запрошують на наші засідання кого вважають за потрібне, порушують порядок денний, яку пропонує ОБСЄ - пані Хайді Грау, і пропонують політичні експерименти. Скажу відверто, що у мене немає підстави сподіватися на якісь великі досягнення найближчим часом", - додав Кравчук.

Раніше РБК-Україна писало, що у переговорах по Донбасу найскладніше ситуація в політичній підгрупі.

Також повідомлялося, що в української делегації в ТКГ вважають, що президент Росії Володимир Путін не готовий закінчити війну на Донбасі.