Кравчук предложил выработать единый документ для работы ТКГ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил выработать единый документ для ТКГ. Он должен стать отправной точкой для дальнейшей работы группы.

Об этом сообщает страница украинской делегации в ТКГ в Telegram.

Кравчук предложил представителю ОБСЕ и главе политической подгруппы ТКГ Пьеру Морелю создать единый документ, в который внести лучшие предложения от политических советников делегаций. Этот документ, который должен стать "указателем для дальнейшей работы ТКГ", утвердят лидеры стран Нормандской четверки.

Кроме этого, Кравчук подчеркнул, что уполномоченными для переговоров в ТКГ являются только участники делегаций стран-участниц конфликта, которые назначены президентами Украины и России. Остальные могут участвовать в статусе консультантов и экспертов по отдельным вопросам.

Ранее сообщалось, что в четверг, 21 января, в заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе принял участие заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Ранее он не принимал участие в ТКГ.

Напомним, на этой неделе сообщалось, что на переговорах по Донбассу появились новые люди. Сегодня стало известно, кем являются эти люди.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что российская сторона пытается заблокировать переговорный процесс и сделать представителей "ЛДНР" полноценными участниками.