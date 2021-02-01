Кравчук запропонував винести на референдум питання Криму і Донбасу

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що на всеукраїнський референдум потрібно винести питання Донбасу і Криму. На його думку, це питання є "найбільш болючим".

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Кравчук підкреслив, що окупація Криму і війна на Донбасі сприймаються політичними силами України по-різному.

"Має бути на референдумі сказано, що народ за те, щоб Україна була цілісною, незалежною, з поверненням її територій. Ось головне питання референдуму, а не яким способом це робити. Спосіб має представити вже держава, влада, Верховна Рада. А народ має сказати: "Ні, цього не може бути, вся територія України є цілісною і незалежної і вона має належати Україні", - сказав він.

За його словами, прокремлівські політики часто "видають себе за патріотів і проголошують свої переваги на різних політичних майданчиках", що дезорієнтує людей стосовно спільної думки політичних сил.

"Вони розійшлися в корінному питанні. Мова йде про мир і війну, життя і смерті. Рідко буває, щоб так глибоко розходилися люди, а вони розходяться. Тому, можливо, нам потрібно буде винести (на референдум - ред.) для того, щоб люди сказали, як має бути влаштоване життя в тих регіонах, які сьогодні не контролюються Україною, але є українськими територіями", - заявив Кравчук.

Він додав, що пошук стійкого політичного врегулювання в Україні має відбутися відповідно до принципів міжнародного права, дотриманням повного суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим і місто Севастополь.

Нагадаємо, 26 січня Верховна рада у другому читанні остаточно прийняла закон про всеукраїнський референдум.

РБК-Україна розписало основні моменти цього закону. Референдуми будуть проводиться про зміни в Конституцію, території, з питань загальнодержавного значення та скасування закону або його положень. Референдум за ініціативою народу оголошується президентом на вимогу не менш як 3 млн українців.

Зазначимо, що закон про референдум включає два способи голосування.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на прийняття доктрини "Російський Донбас" і порівняв її з фантастичним романом.

У президента Росії Володимира Путіна виключили можливість включення окупованого Донбасу до складу РФ.