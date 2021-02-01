ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кравчук запропонував винести на референдум питання Криму і Донбасу

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 лютого 2021 00:22
Кравчук запропонував винести на референдум питання Криму і Донбасу Фото: Леонід Кравчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що на всеукраїнський референдум потрібно винести питання Донбасу і Криму. На його думку, це питання є "найбільш болючим".

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Кравчук підкреслив, що окупація Криму і війна на Донбасі сприймаються політичними силами України по-різному.

"Має бути на референдумі сказано, що народ за те, щоб Україна була цілісною, незалежною, з поверненням її територій. Ось головне питання референдуму, а не яким способом це робити. Спосіб має представити вже держава, влада, Верховна Рада. А народ має сказати: "Ні, цього не може бути, вся територія України є цілісною і незалежної і вона має належати Україні", - сказав він.

За його словами, прокремлівські політики часто "видають себе за патріотів і проголошують свої переваги на різних політичних майданчиках", що дезорієнтує людей стосовно спільної думки політичних сил.

"Вони розійшлися в корінному питанні. Мова йде про мир і війну, життя і смерті. Рідко буває, щоб так глибоко розходилися люди, а вони розходяться. Тому, можливо, нам потрібно буде винести (на референдум - ред.) для того, щоб люди сказали, як має бути влаштоване життя в тих регіонах, які сьогодні не контролюються Україною, але є українськими територіями", - заявив Кравчук.

Він додав, що пошук стійкого політичного врегулювання в Україні має відбутися відповідно до принципів міжнародного права, дотриманням повного суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим і місто Севастополь.

Нагадаємо, 26 січня Верховна рада у другому читанні остаточно прийняла закон про всеукраїнський референдум.

РБК-Україна розписало основні моменти цього закону. Референдуми будуть проводиться про зміни в Конституцію, території, з питань загальнодержавного значення та скасування закону або його положень. Референдум за ініціативою народу оголошується президентом на вимогу не менш як 3 млн українців.

Зазначимо, що закон про референдум включає два способи голосування.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на прийняття доктрини "Російський Донбас" і порівняв її з фантастичним романом.

У президента Росії Володимира Путіна виключили можливість включення окупованого Донбасу до складу РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас Крим референдум
NEWS
Бойовики чотири рази стріляли на Донбасі, військові ліквідували безпілотник ворога
Роман Тверденкоредактор стрічки новин Бойовики чотири рази стріляли на Донбасі, військові ліквідували безпілотник ворога
DAILY
Вірус радикалізму. Хто протестує проти карантину в Європі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вірус радикалізму. Хто протестує проти карантину в Європі