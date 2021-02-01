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Кравчук предложил вынести на референдум вопрос Крыма и Донбасса

Новина українською → Киев, Понедельник 01 февраля 2021 00:22
Кравчук предложил вынести на референдум вопрос Крыма и Донбасса Фото: Леонид Кравчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на всеукраинский референдум нужно вынести вопрос Донбасса и Крыма. По его мнению, этот вопрос является "наиболее болезненным".

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Кравчук подчеркнул, что оккупация Крыма и война на Донбассе воспринимаются политическими силами Украины по-разному.

"Должно быть на референдуме сказано, что народ за то, чтобы Украина была цельной, независимой, с возвращением ее территорий. Вот главный вопрос референдума, а не каким способом это делать. Способ должно представить уже государство, власть, Верховная Рада. А народ должен сказать: "Нет, этого не может быть, вся территория Украины является цельной и независимой и она должна принадлежать Украине", - сказал он.

По его словам, прокремлевские политики часто "выдают себя за патриотов и провозглашают свои предпочтения на различных политических площадках", что дезориентирует людей касаемо общего мнения политических сил.

"Они разошлись в коренном вопросе. Речь идет о мире и войне, жизни и смерти. Редко бывает, чтобы так глубоко расходились люди, а они расходятся. Поэтому, возможно, нам нужно будет вынести (на референдум - ред.) для того, чтобы люди сказали, как должна быть организованна жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями", - заявил Кравчук.

Он добавил, что поиск устойчивого политического урегулирования в Украине должен состояться в соответствии с принципами международного права, соблюдением полного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и город Севастополь.

Напомним, 26 января Верховная рада во втором чтении окончательно приняла закон о всеукраинском референдуме.

РБК-Украина также расписало основные моменты этого закона. Референдумы будут проводиться об изменениях в Конституцию, территории, по вопросам общегосударственного значения и отмены закона или его положений. Референдум по инициативе народа объявляется президентом по требованию не менее 3 млн украинцев.

Отметим, что закон о референдуме включает два способа голосования.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на принятие доктрины "Русский Донбасс" и сравнил ее с фантастическим романом.

У президента России Владимира Путина исключили возможность включения оккупированного Донбасса в состав РФ.

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